روبرت وود: روسيا في الجانب الخطأ من التاريخ

اتهمت واشنطن موسكو بخرق التزاماتها كضامن لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية ومنع نظام دمشق من استخدامها.

وقال روبرت وود المبعوث الأميركي لمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف “إن روسيا في الجانب الخطأ من التاريخ فيما يتعلق بالأسلحة الكيمائية في سورية".

وأضاف وود للصحافيين إثر سؤاله عن تقارير تتحدث عن علاقة تعاون بين دمشق وبيونغ يانغ، "من الواضح أن هناك علاقة تاريخية بين سورية وكوريا الشمالية فيما يتعلق بالصواريخ والأسلحة الكيميائية".

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لتمديد تحقيق دولي في هجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية.

يشار إلى أن النظام السوري كان قد وافق على تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أميركي-روسي عام 2013، تضمن التزام موسكو بأن تكون ضامنة لتنفيذه.