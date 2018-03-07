رغم الهدنة.. غارات روسية تقتل العشرات في الغوطة

قتل 45 مدنيا على الأقل الأربعاء، معظمهم نتيجة غارات روسية استهدفت عددا من بلدات غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "45 مدنيا بينهم أربعة أطفال قتلوا الأربعاء، معظمهم جراء غارات روسية استهدفت بالتحديد بلدة حمورية" بعد حصيلة أولية أفادت بمقتل 18 مدنيا.

وقد صرح ناشطون من الغوطة، للجمعية الطبية الأميركية السورية، بأن عدد قتلى غارات اليوم مرشح للارتفاع وقد يقارب السبعين فيما تغص مستشفيات المنطقة بالقتلى والجرحى، وتعجز الطواقم الطبية عن تلبية معظم الاحتياجات.

هذا وأفاد المرصد في وقت لاحق، بأن قوات النظام السوري حققت الأربعاء تقدما ميدانيا جديدا في الغوطة الشرقية، لتستعيد بذلك أكثر من نصف مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد "باتت قوات النظام تسيطر حاليا على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة بعد سيطرتها على بلدتي الأشعري وبيت سوا وعدد من المزارع في وسط وشمال المنطقة".