إسقاط طائرة روسية في سورية ومقتل الطيار

قتل طيار روسي السبت في سورية، بعد أن قفز بالمظلة في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل معارضة، عقب تدمير طائرته في الجو خلال عملية في محافظة إدلب، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة أن "طائرة من نوع سوخوي-25 تحطمت بينما كانت تحلق فوق منطقة إدلب التي يشملها اتفاق خفض التوتر، مضيفة أن "الطيار قتل في اشتباكات مع الإرهابيين".

وتابعت الوزارة أن المعلومات الأولية تشير إلى "أن الطائرة أسقطت عبر نظام صاروخي محمول مضاد للطيران".

والمنطقة التي سقطت فيها الطائرة خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل أخرى.

وتشن طائرات حربية سورية وروسية منذ مساء الجمعة عشرات الغارات العنيفة على منطقة سراقب بمحافظة إدلب، وفق المرصد السوري.

وأسقطت فصائل سورية معارضة خلال سنوات النزاع عددا من الطائرات والمروحيات السورية، إلا أن إسقاط طائرة حربية روسية يعتبر أمرا نادرا.