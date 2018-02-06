المرصد: قتلى بضربات جوية للنظام في الغوطة الشرقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن طائرات النظام قصفت مواقع في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق، أدت إلى مقتل 35 مدنيا على الأقل وإصابة عشرات بجروح.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القوات النظامية شنت قصفا جويا مكثفا استهدف بلدات ومدن أبرزها عربين وحرستا وحمورية ودوما. وتخضع عدة مدن في المنطقة لسيطرة فصائل معارضة.

يأتي هذا فيما اتهمت الولايات المتحدة القوات التابعة لحكومة دمشق باستخدام غاز الكلور مرارا في هجمات على الغوطة الشرقية في الأسابيع الأخيرة.

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ويعاني سكان الغوطة الشرقية الذين يقدر عددهم بـ400 ألف، من حصار يفرضه عليهم النظام منذ عام 2013.