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سورية.. بدء تنفيذ اتفاق دوما

أشخاص قبيل مغادرتهم الغوطة الشرقية

بدأت ظهر الاثنين عملية إجلاء مقاتلين من "جيش الإسلام" مع أفراد عائلاتهم من مدينة دوما، آخر جيب تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن حافلتين خرجتا من دوما على متنهما عدد من "إرهابيي جيش الإسلام وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جانبه في وقت سابق الاثنين ببدء التحضيرات لنقل عناصر الفصائل من دوما.

وتأتي العملية غداة إعلان روسيا التوصل إلى اتفاق لإجلاء المسلحين والمدنيين من المدينة.

وكانت الدفعة الأخيرة من المقاتلين والمدنيين قد غادرت جنوب الغوطة الشرقية السبت بموجب اتفاق الإجلاء هناك، وأعلن نظام دمشق المنطقة "خالية" من الفصائل المعارضة.

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