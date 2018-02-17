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اتهامات لتركيا باستخدام 'غازات سامة' في عفرين

شبان سوريون في حلب يتدربون على سبل مواجهة هجوم كيمياوي- أرشيف

اتهمت وحدات حماية الشعب الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الجيش التركي بشن ما يشتبه في أنه هجوم بغازات سامة تسبب الجمعة في سقوط جرحى في منطقة عفرين شمالي سورية.

وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية إن القصف استهدف قرية قرب الحدود التركية، وأدى إلى إصابة ستة أشخاص بالاختناق.

ووصف المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في منبج شروان درويش لـ"موقع الحرة" الوضع في عفرين بأنه يتأزم.

وقال المرصد السوري ومقره لندن، إن القوات التركية وفصائل متحالفة معها من المعارضة المسلحة السورية أصابت القرية بقذائف.

ونقل المرصد عن مصادر طبية في عفرين قولها إن ستة أشخاص أصيبوا في الهجوم بصعوبة في التنفس واتساع في حدقة العين ما يشير إلى أنه كان هجوما بالغاز.

ونفت تركيا السبت استخدام الغاز في عفرين ووصفت اتهامها بذلك بـ"الدعاية السوةداء ضدها".

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