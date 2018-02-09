تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع سورية ولبنان

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، الجمعة، قولها إن إسرائيل ترى في حادثة إطلاق الجيش السوري النار على الأراضي الإسرائيلية، عملا بالغ الخطورة وتطورا يدفع الجانب الإسرائيلي لاتخاذ خطوات أمنية وعسكرية جديدة على طول الحدود بين البلدين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت الجمعة تسجيلا لصوت إطلاق النار من الجانب السوري على هضبة الجولان.

وأعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات الجيش عززت بالفعل تواجدها على طول الحدود الشمالية، السورية واللبنانية، تحسبا لتصاعد الأوضاع هناك، بما في ذلك نشر المزيد من الآليات العسكرية الثقيلة و تكثيف سلاح الجو الإسرائيلي طلعاته الاستطلاعية في الجنوب اللبناني وعلى الحدود السورية.

وقد دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قادة الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى اجتماع طارئ مساء السبت لبحث التطورات الأمنية الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية