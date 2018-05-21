دفعة ثانية من داعش تغادر منطقة دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دفعة ثانية من عناصر تنظيم داعش خرجت بعد منتصف ليل الأحد الاثنين من أحياء في جنوب دمشق متوجهة إلى البادية، في إطار اتفاق إجلاء مع قوات النظام.

وقال المرصد إن "عملية الإجلاء تجري ليلا بشكل سري وبعيدا عن الأضواء، لأن الحكومة السورية لا تعترف بالتفاوض مع تنظيم داعش، ولتفادي استهداف التحالف الدولي بقيادة واشنطن للقافلة".

ومنذ التوصل إلى الاتفاق يسري هدوء في جنوب العاصمة بعد أسابيع من المعارك العنيفة والقصف الجوي والمدفعي، كما يقوم تنظيم داعش بإحراق مقاره وآلياته، وفقا للمرصد.

ويأتي اتفاق الإجلاء الذي تم التوصل اليه برعاية روسية وبدأ تنفيذه فجر الأحد بعد عملية عسكرية أطلقتها قوات النظام في 19 نيسان/أبريل الماضي ضد تنظيم داعش في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود جنوب دمشق.

وبمجرد خروج آخر عناصر تنظيم داعش من دمشق، تصبح العاصمة بالكامل تحت سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ عام 2012.