نظام دمشق يرفض انسحابا إيرانيا من أراضيه

رفض النظام السوري الأربعاء شرطا أميركيا على إيران بسحب أي قوات أو ميليشيات تخضع لإشراف طهران من سورية، في إطار حزمة مطالب وضعتها واشنطن على الجمهورية الإسلامية لتجنيبها عقوبات اقتصادية قاسية.

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريحات صحافية من موسكو، إن انسحاب أو بقاء القوات الإيرانية أو حزب الله من سورية "غير مطروح للنقاش لأنه شأن يخص الحكومة السورية".

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وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت الاثنين استراتيجية جديدة للتعامل مع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، محددة 12 شرطا قالت إن على إيران تنفيذها لتجنب عقوبات مستقبلية قد تكون "الأشد في التاريخ".

ومن بين الشروط الأميركية على نظام إيران وقف دعم المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ووضع حد للتهديدات التي تطلقها طهران ضد جيرانها.