مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سورية

أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت مقتل أحد جنرالاته في سورية خلال مهمة تقديم استشارات للقوات الموالية للنظام السوري.

وأوردت وكالة أنباء الحرس الثوري أن الجنرال الميداني شاهرخ دائي بور قتل في مدينة البوكمال.

ولم تعط الوكالة أية معلومات حول ظروف مقتل الجنرال الذي عرفت عنه على أنه قائد سابق لوحدة خلال الحرب الإيرانية-العراقية.

والبوكمال الواقعة في شرق سورية على بعد كيلومترات فقط من الحدود العراقية سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة السورية وحلفاؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد معارك مع تنظيم داعش.

وتشكل إيران مع روسيا أبرز داعمي نظام الرئيس بشار الأسد.

ويتواجد في سورية آلاف المقاتلين الإيرانيين الذين تقول طهران إنهم "متطوعون" أو "مستشارون عسكريون" لدعم النظام السوري.

وتشير الصحافة الإيرانية في بعض الأحيان إلى معلومات عن خسائر في سورية.