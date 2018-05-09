قتلى إيرانيون في ضربة صاروخية قرب دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 15 مقاتلا أجنبيا مواليا للنظام، نصفهم من الإيرانيين، قتلوا في القصف الصاروخي الذي استهدف ليل الثلاثاء الأربعاء ريف دمشق.

ووفقا للمرصد، فإن الضربة استهدفت مستودع أسلحة يعود للحرس الثوري الإيراني في منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وكان الإعلام الرسمي السوري قد أفاد بأن الدفاعات الجوية السورية دمرت "صاروخين إسرائيليين" في منطقة الكسوة قبل أن ينشر صورا وشريط فيديو قال إنها لحريق ناجم عن إسقاط الصاروخين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر طبي قوله إن مدنيين هما رجل وزوجته قتلا جراء "الانفجار الناجم عن التصدي للصواريخ الإسرائيلية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الكسوة، حيث شهدت المنطقة قصفا طال مواقع عسكرية بينها مستودع أسلحة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقتل 26 مسلحا مواليا للنظام السوري غالبيتهم من المقاتلين الإيرانيين، جراء ضربات صاروخية استهدفت في نهاية نيسان/أبريل قواعد عسكرية تابعة لقوات النظام في وسط وشمال البلاد.

كما اتهمت دمشق في التاسع من نيسان/أبريل الماضي الطيران الإسرائيلي باستهداف مطار تيفور العسكري في وسط البلاد، ما تسبب بمقتل سبعة إيرانيين.