الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة في سورية

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت شنّ هجوم "واسع النطاق" في سورية استهدف 12 هدفا إيرانيا وسوريا، وذلك ردا على دخول طائرة إيرانية من دون طيار الأجواء الإسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية.

وأكد الجيش في بيان أن الطيران الحربي ضرب 12 هدفا من بينها ثلاث بطاريات صواريخ مضادة للطائرات وأربعة أهداف إيرانية غير محددة "يملكها الجهاز العسكري الإيراني في سورية".

وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على صفحته على موقع فيسبوك إن "جيش الدفاع موجود في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة".

وكانت دمشق قد أعلنت تصدي دفاعاتها الجوية السبت لهجومين إسرائيليين على قواعد عسكرية ما تسبب بإصابة "أكثر من طائرة إسرائيلية". لكن إسرائيل نفت ذلك وقالت إنها لم تفقد سوى طائرة واحدة.