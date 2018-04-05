فقد أكثر من 1000 مقاتل.. أين يوجد حزب الله في سورية؟

دعم حزب الله منذ وقت مبكر النظام السوري في حربه ضد فصائل المعارضة، لكنه لم يعلن ذلك بشكل صريح إلا سنة 2013.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في خطاب تلفزيوني حينها إن "ثلة من مقاتلي الحزب يشاركون في القتال في سورية"، وبالضبط في معركة القصير التي اندلعت في منتصف سنة 2013، وانتهت بسيطرة قوات بشار الأسد وحزب الله على المدينة.

وصف نصر الله مقاتليه بصناع "انتصارات" معركة القصير، التي لا تبعد عن الحدود اللبنانية بأكثر من 15 كيلومترا.

بعدها، اصطف مقاتلو الحزب إلى جانب النظام السوري في باقي المعارك، من حلب إلى ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية.

أربع مدن رئيسية

ينتشر عناصر حزب الله في أربع مدن ومناطق رئيسية: حلب، حمص، ريف دمشق، ريف حماة، وعدد من المراكز العسكرية الاستراتيجية.

في حلب، شارك الحزب في معركة استعادة المدينة من قبل النظام السوري. وأسس مركزا لإدارة عمليات معارك ريف حلب. وشارك مقاتلوه في معارك، كانوا في بعضها وحدهم في مواجهة مقاتلي المعارضة.

في محافظة حمص، ظهر حزب الله بشكل علني عام 2012 بعد معركة القصير. انتهت المعركة بدمار المدينة. وما يزال الحزب ينشر قواته فيها إلى حدود اليوم.

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