مقتل مدنيين في غارات للنظام السوري على الغوطة الشرقية

استهدفت قوات النظام السوري الاثنين بالغارات والمدافع والصواريخ منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل نحو 80 مدنيا بعد تعزيزات عسكرية مكثفة تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب العاصمة.

واكتظت مستشفيات الغوطة الشرقية بالمصابين وبينهم الكثير من الأطفال، في منطقة تعاني من نقص حاد في المواد والمعدات الطبية جراء الحصار المحكم الذي تفرضه قوات النظام عليها منذ 2013.

ومنذ صباح الاثنين واصلت حصيلة القصف العنيف بالغارات والصواريخ والقذائف الارتفاع تدريجياً لتصل إلى "77 قتيلا مدنياً بينهم ما لا يقل عن 20 طفلا"، وفق ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

وأوقع القصف أيضا أكثر من 300 جريح ولا يزال الكثير من المصابين تحت أنقاض المباني المهدمة.

وكان المرصد أفاد في حصيلة أولية صباح الاثنين عن 18 قتيلا، إلا أن القصف استمر طوال اليوم ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى.