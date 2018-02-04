حالات اختناق بعد قصف لقوات النظام السوري في إدلب

أصيب خمسة مدنيين مساء الأحد بحالات اختناق بعد قصف جوي شنته قوات النظام السوري على مدينة سراقب شمال غرب سورية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقل المرصد عن سكان ومصادر طبية بالمدينة الواقعة في محافظة إدلب أن عوارض الاختناق ناتجة عن استخدام غازات سامة، من دون أن يتمكن من تحديدها.

وأضاف أن طائرات حربية استهدفت كذلك مناطق في مدينة معرة النعمان وأطرافها بمحافظة إدلب.

القيامة الآن في إدلب

أسراب من الطائرات الحربية والمروحية تقصف مناطق ريف #إدلب منذ ساعات، من الطيران الروسي والنظام:

مجزرة في #كفرنبل وقصف بغاز الكلور السام في #سراقب وتدمير مشفى #معرة_النعمان

وغارات على جرجناز معصران خان شيخون كفرزيتا معردبسة مورك.. وغيرها

Apocalypse now in Idlib — أحمد أبازيد (@abazeid89) February 4, 2018

أطفال حديثي الولادة يصرخون ويتألمون بعدما أصابتهم طائرات روسيا داخل حواضنهم ودمرتها. #ادلب_تباد pic.twitter.com/OxS0w3UQqH — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 4, 2018

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "قصفا جويا يرجح أنه روسي استهدف مستشفى مدينة معرة النعمان ومحيطها ما تسبب بأضرار مادية جسيمة"، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي ذلك في وقت تتهم واشنطن قوات النظام السوري بشن هجمات كيميائية عدة بغاز الكلور أو السارين خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي نفته دمشق.

وكان مسؤول أميركي حذر في وقت سابق من أن واشنطن لا تستبعد شنّ ضربات عسكرية في سورية نتيجة تلك الاتهامات.