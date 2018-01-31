الإمدادات الطبية في عفرين تتناقص مع استمرار الهجوم التركي

قال مدير المستشفى الرئيسي بمدينة عفرين السورية الأربعاء إن الإمدادات تتناقص في المستشفى الذي استقبل 48 قتيلا و86 جريحا خلال الهجوم التركي على المدينة.

وبدأت تركيا هجوما على المدينة الواقعة في شمال سورية قبل نحو أسبوعين وتقول إنها تستهدف مواقع المسلحين الأكراد.

وقال خليل صبري مدير مستشفى عفرين في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "ندعو الأمم المتحدة لوقف العدوان التركي. الوضع الطبي في عفرين يزداد سوءا والإمدادات الطبية التي لدينا توشك على النفاد".

ومنذ نشوب الصراع السوري في عام 2011، أقامت وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحلفاؤها ثلاث مناطق حكم ذاتي في شمال سورية ومنها عفرين المتاخمة لتركيا.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره إرهابيا.

وتهيمن وحدات حماية الشعب على قوات سورية الديمقراطية وهي تحالف بين قوات عربية وكردية سيطر على مساحة كبيرة من الأرض من تنظيم داعش بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتقول قوات سورية الديمقراطية إن القوات التركية وحلفاء لها من مقاتلي المعارضة قصفوا بالصواريخ حيا في مدينة عفرين الأربعاء ما أسفر عن إصابة 12 مدنيا.