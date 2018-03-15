مساعدات غذائية تدخل الغوطة الشرقية

دخلت إلى الغوطة الشرقية الخميس قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد الحصول على إذن من قوات النظام السوري الذي يفرض حصارا على المنطقة ومن فيها من مدنيين.

وضمت القافلة التي دخلت عبر معبر الوافدين لتتجه نحو دوما، 25 شاحنة محملة بأغذية ومواد إغاثية أخرى. وذكرت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن القافلة تضم كميات من دقيق القمح تكفي 26 ألف شخص.

وتمكنت قافلة مساعدات تقل غذاء وأدوية من دخول دوما الأسبوع الماضي وسط هجوم مكثف لقوات النظام السوري.

ويأتي هذا فيما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن روسيا تتوقع أن يغادر 100 مدني على الأقل الغوطة الشرقية الخميس.