سورية.. قتلى في غارات على دوما

قتل 27 مدنيا على الأقل، الجمعة، جراء غارات شنتها طائرات تابعة للنظام السوري وأخرى يرجح أنها روسية على مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة قرب دمشق، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بأن دوما تعرضت لعشرات الغارات الجوية. وذلك غداة توقف تنفيذ اتفاق لإجلاء المقاتلين من المدينة.

وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، نقلت بدورها عن مصدر عسكري أن الغارات جاءت ردا على قذائف أطقها مسلحو المعارضة من دوما واستهدفت مخيم الوافدين وضاحية الأسد السكنية في حرستا، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية.

المصدر: وكالات