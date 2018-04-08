اتفاق يضع الغوطة الشرقية بأكملها تحت سيطرة النظام

أعلن مصدر سوري رسمي الأحد التوصل إلى اتفاق لإجلاء مقاتلي فصيل "جيش الإسلام" من مدينة دوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر القول إن الاتفاق ينص على "خروج كامل إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام إلى جرابلس (شمال) خلال 48 ساعة".

ويأتي الإعلان إثر تعثر اتفاق سابق واستئناف الجيش السوري خلال اليومين الماضيين هجومه على دوما، وغداة اتهام مسعفين ومعارضين القوات الحكومية بشن هجوم بـ"الغازات السامة".

وبتطبيق هذا الاتفاق، ستصبح الغوطة الشرقية بأكملها تحت سيطرة النظام.

وتمكنت قوات النظام السوري من السيطرة على معظم أجزاء الغوطة الشرقية بعد هجوم بدأ في شباط/فبراير الماضي بدعم من روسيا، وسيطرت في الأسابيع الماضية على معظم مناطقها.