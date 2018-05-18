الأمم المتحدة: أزمة سورية أسوأ من أي وقت

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أزمة سورية بانوس مومتزيس الجمعة إن الأزمة الإنسانية هناك هذا العام أسوأ من أي وقت سابق منذ بدء الحرب الأهلية قبل حوالي سبع سنوات.

وأشار في تصريحات صحافية من بيروت إلى "تدهور مأساوي للغاية، ونزوح واسع النطاق، وعدم اكتراث بحماية المدنيين" وأضاف "ما زالت حياة الناس تقلب رأسا على عقب".

وذكر أن سورية هي "أسوأ" مكان في التاريخ الحديث فيما يتعلق بالهجمات على موظفي ومنشآت الرعاية الصحية، حيث تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي تلك الهجمات في أرجاء العالم.

وأشار إلى مقتل 89 موظفا في الرعاية الصحية في 92 هجوما عسكريا على منشآت صحية في الفترة بين الأول من كانون الثاني/يناير والرابع من أيار/مايو، وذلك مقارنة مع مقتل 73 في 112 هجوما في عام 2017 بأكمله.