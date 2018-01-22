واشنطن تنتقد 'عرقلة' روسيا نزع الأسلحة الكيميائية في سورية

انتقد ستيف غولدشتاين مساعد وزير الخارجية الأميركي الاثنين "عرقلة" روسيا عمل منظمات الوقاية من الأسلحة الكيميائية في سورية، بعد انتشار معلومات تتهم نظام الرئيس بشار الأسد بشن هجوم كيميائي جديد على الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال غولدشتاين "المدنيون يقتلون وهذا غير مقبول ... لقد فشلت روسيا في نزع الأسلحة الكيميائية من سورية، وهي تعرقل عمل منظمات الوقاية من الأسلحة الكيميائية. لقد طفح الكيل".

وتابع مساعد وزير الخارجية "سنرى غدا (الثلاثاء) ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعرض هذه الاتهامات الأخيرة على مجلس الأمن".

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وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أفاد بتسجيل 21 حالة اختناق على الأقل في الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام قرب دمشق، ورجح المرصد أن تكون هذه الحالات ناتجة عن غازات سامة احتوتها صواريخ أطلقتها قوات النظام.

وذكرت واشنطن باستخدام روسيا حق الفيتو مرتين لمنع استئناف التحقيقات التي تقوم بها الأمم المتحدة لكشف المسؤولين عن هجمات كيميائية في سورية.