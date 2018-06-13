Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

منظمة ترجح استخدام الكيميائي في وسط سورية

أحد مفتشي حظر الأسلحة في موقع كيميائي سوري

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن "من المرجح للغاية" أن غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور الكيميائي السام استخدما كأسلحة في هجومين في وسط سورية في أواخر آذار/مارس 2017.

وقالت المنظمة الأربعاء إن بعثة تقصي الحقائق التي تتولى التحقيق في هجمات كيميائية مزعومة في سورية وجدت "أن من المرجح للغاية استخدام السارين كسلاح كيميائي في جنوب اللطامنة" في محافظة حماة في 24 آذار/ مارس، وأن الكلور استخدم على الأرجح بعد يوم واحد في مستشفى اللطامنة وبالقرب منها.

يشار إلى أن فريق تقصي اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺘوجيه اﻟﻠﻮم بشأن اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

وقالت المنظمة إن النتائج التي توصلت إليها تستند إلى شهادات شهود وتحليل عينات.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG