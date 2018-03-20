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المرصد السوري: مقتل عشرات المدنيين بقصف جنوب دمشق

دمار نتيجة قصف المعارضة حي جرمانا جنوب دمشق في شباط/فبراير 2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 34 مدنيا على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بالقذائف على منطقة في ضواحي دمشق.

التلفزيون السوري الرسمي نقل من جهته عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق القول إن الضحايا سقطوا نتيجة قذيفة صاروخية أطلقتها الفصائل المعارضة واستهدفت سوقا شعبية في حي كشكول على أطراف ضاحية جرمانا جنوب شرق دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن القتلى "مدنيون".

وتعد هذه الحصيلة الأعلى في دمشق وضواحيها جراء قذائف تطلقها الفصائل المعارضة منذ بدء النزاع في العام 2011.

وقالت هانية، الممرضة من سكان حي كشكول، لوكالة الصحافة الفرنسية "أصبنا برعب كبير جراء الدوي الهائل"، مضيفة "القذيفة سقطت وسط سوق شعبية إلى جانب حاجز أمني".

وتكثفت مؤخرا وتيرة إطلاق القذائف على دمشق وضواحيها بالتزامن مع حملة عسكرية بدأها الجيش السوري في 18 شباط/فبراير ضد الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، تمكن خلالها من السيطرة على مساحات واسعة من هذه المنطقة المحاصرة.

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