لبنان: نرفض توطين السوريين

رفضت جهات رسمية لبنانية ما جاء في البيان الصادر عن مؤتمر بروكسل بشأن السماح للاجئين السوريين بالعودة الطوعية أو البقاء في الدول المجاورة.

واعتبرت الرئيس اللبناني ميشيل عون في بيان الخميس أن هذا الموقف "يتعارض مع الدستور" اللبناني ويعرض البلاد للخطر "ومؤداه توطين مقنـّع للنازحين السوريين" في لبنان.

ورأى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن البيان الصادر عن المؤتمر بمثابة دعوة للاجئين السوريين بعدم العودة إلى وطنهم، مشيرا إلى أن عدة مناطق بسورية أصبحت "آمنة"، ما يسمح بعودة هؤلاء.

وجاء في حساب باسيل على تويتر أن "اللهجة المتبعة في البيان تدفع إلى التشكيك ببعض النوايا الدولية وإلى التمسك أكثر بموقف لبنان الرافض لأي مبدأ يتعارض مع دستوره ويهدد هويته".

وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان إلى أنه سبق أن طلب التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق المحررة والتي أصبحت "آمنة".

وكان بيان المؤتمر قد أشار إلى أن "الظروف الحالية لا تساعد على الإعادة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة"، وأكد أهمية إعادة التوطين لتوفير الحماية للاجئين الأكثر عرضة للخطر، وإعطاء اللاجئين حق العودة أو اختيار البقاء.



ويستضيف لبنان حوالي مليون و200 ألف لاجئ سوري.