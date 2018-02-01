في مثل هذا اليوم .. المحكمة العليا الأميركية تعقد جلستها الأولى 

في الأول من شباط/فبراير عام 1790 عقدت المحكمة العليا الأميركية أولى جلساتها على الإطلاق في مبنى رويال إكستشينج في مدينة نيويورك برئاسة القاضي جون جاي.
وأسست المحكمة بموجب المادة الثالثة من الدستور التي اعتمدت في آذار/مارس 1789. ومنح الدستور المحكمة صلاحيات مطلقة على جميع القوانين، بما في ذلك القوانين التي قد تكون إشكالية من وجهة نظر دستورية.
حقائق عن المحكمة العليا:
- أقر الكونغرس في 24 أيلول/سبتمبر 1789 تأسيس المحكمة العليا بعد تمرير القانون القضائي.
- وفي اليوم ذاته، رشح الرئيس جورج واشنطن القاضي جون جاي من نيويورك رئيسا للمحكمة العليا ومعه خمسة قضاة هم جون روتليدج من ساوث كارولاينا، وويليام كوشنغ من ماساشوسيتس، وجون بلير من فرجينيا، وروبرت هاريسون من مريلاند، وجيمس ويلسون من بنسلفينيا. وبعد يومين، صادق مجلس الشيوخ على تولي القضاة الستة مناصبهم.
- كلفت المحكمة بإصدار أحكام في قضايا تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الولايات المتحدة، والقضايا التي تتعلق بالدبلوماسيين الأجانب، والشؤون البحرية.
- قضاة المحكمة يشغلون مناصبهم مدى الحياة، لكن بإمكانهم المغادرة في حال قرروا التقاعد أو إذا أقيلوا بقرار من الكونغرس.
- ازداد عدد قضاة المحكمة العليا ليصبح ابتداء من عام 1869 تسعة قضاة بينهم رئيسها.
- يترأس المحكمة العليا اليوم القاضي جون روبرتس الذي عينه الرئيس جورج بوش الابن عام 2005.
- القاضي جون روبرتس هو رئيس المحكمة الـ17، فيما بلغ عدد القضاة الآخرين الذين تولوا المنصب منذ تشكيل المحكمة حتى اليوم 101.
- تضم المحكمة في صفوفها ثلاث نساء هن روث بادر غينسبيرغ التي عينها الرئيس بيل كلينتون عام 1993، وسونيا سوتوماير وألين كاغن اللتان عينهما الرئيس باراك أوباما في 2009 و2010.
- تتلقى المحكمة سبعة إلى ثمانية آلاف التماس في العام، لكن القضاة يستمعون إلى حوالي 80 قضية فقط ويرجعون القضايا الأخرى إلى محاكم أقل درجة.