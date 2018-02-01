في مثل هذا اليوم .. المحكمة العليا الأميركية تعقد جلستها الأولى 

في الأول من شباط/فبراير عام 1790 عقدت المحكمة العليا الأميركية أولى جلساتها على الإطلاق في مبنى رويال إكستشينج في مدينة نيويورك برئاسة القاضي جون جاي.

وأسست المحكمة بموجب المادة الثالثة من الدستور التي اعتمدت في آذار/مارس 1789. ومنح الدستور المحكمة صلاحيات مطلقة على جميع القوانين، بما في ذلك القوانين التي قد تكون إشكالية من وجهة نظر دستورية.

حقائق عن المحكمة العليا: