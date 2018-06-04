المحكمة العليا تحكم لصالح خباز رفض تحضير كعكة زفاف لمثليين

قضت المحكمة العليا الأميركية الاثنين لصالح خباز من ولاية كولورادو اتهم بالتمييز ضد زوجين مثليين بعد رفضه صنع كعكة زفاف لهما.

وجاء الحكم خاصا بالقضية التي رفعها الزوجان تشارلي كريغ وديفيد مولينز ضد صانع الكعك جاك فيليبس، مؤجلا فصل أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة في مسألة حق الشركات في الاعتراض من وجهة نظر دينية على تقديم خدمات للمثليين، لوقت لاحق.

وقال القاضي أنثوني كينيدي معبرا عن رأي أغلبية القضاة التسعة في المحكمة إن المسألة الأعم "يجب أن تنتظر شروحات أكثر في المحاكم".

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وأضاف أن هذه الخلافات بين المدعين والمدعى عليهم "يجب أن تحل بروح من التسامح ومن دون الانتقاص من احترام المعتقدات الدينية وكذلك بغير تعريض المثليين لإهانة عند طلبهم سلعا أو خدمات في متجر مفتوح".

وكان كريغ ومولينز قد رفعا قضية ضد فيليبس الذي أخبرهما أنه "لا يبيع كعك الزفاف للمثليين"، وأن "بإمكانهما شراء أي شيء آخر من متجره".

ورغم أن قضاء كولورادو أدان فيليبس بمخالفة القوانين التي تمنع التمييز ضد الميول الجنسي، إلا أن الخباز استأنف الحكم أمام المحكمة العليا.