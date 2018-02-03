'سوبر بول'.. باتريوتس يسعى للحفاظ على اللقب

عشاق كرة القدم الأميركية على موعد مساء الأحد مع المباراة النهائية في دوري هذه اللعبة المعروفة بـ"سوبر بول" Super Bowl التي ستجمع هذا العام فريقي نيو إنغلاند باتريوتس وفيلادلفيا إيغلز.

وستقام المباراة على ملعب يو إس بانك في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أجواء شديدة البرودة بالمدينة التي تستضيف سوبر بول للمرة الثانية.

وتشير التوقعات إلى أن فرص فوز باتريوتس، حامل اللقب، بمباراة الأحد أكبر من حظوظ إيغلز، الفريق المنافس.

وكان باتريوتس قد فاز بالمبارة النهائية التي أجريت في شباط/فبراير العام الماضي في تكساس على فريق أتلانتا فالكونز 34 -28.

وتعتبر مباراة سوبر بول أكبر مناسبة رياضية في الولايات المتحدة، وهي الحدث الأكثر مشاهدة عبر التلفزيون الأميركي والأكثر تكلفة لشركات الإعلانات التي تدفع ملايين الدولارات لحجز فقرات إعلانات قصيرة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بث 30 ثانية من الإعلان حوالي خمسة ملايين دولار، وينتظر أن يصل عدد المشاهدات التلفزيونية إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة، وقد بلغ العام الماضي 111 مليونا.

وبلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة ظهر الخميس الماضي 3100 دولار، حسب تقرير لشبكة سي بي إس الأميركية.

وسيشارك هذا العام المغني جاستن تيمبرلك في الاستعراض الغنائي بين شوطي المباراة، ومن المتوقع أن يغني بعضا من أغاني ألبومه الجديد "Man of the Woods".

وستغني المغنية بينك، الحاصلة على جوائز غرامي ثلاث مرات، النشيد الوطني الأميركي قبيل انطلاق الحدث الكبير، وسيغني الممثل والمغني لسلي أودم أغنية "America the Beautiful".