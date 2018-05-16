ترامب: لم نتبلغ تهديد بيونغ يانغ بإلغاء القمة

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن واشنطن لم يصلها من بيونغ يانغ أي تهديد بإلغاء القمة المرتقبة الشهر المقبل.

وأوضح الرئيس ترامب خلال استقباله الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت القمة لا تزال قائمة "لم يخبرونا أبدا" بذلك التهديد. مضيفا "لم نر أي شيء ولم نسمع أي شيء، سنرى ماذا سيحصل".

وكانت كوريا الشمالية هددت الأربعاء بإلغاء اجتماع القمة التاريخي المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حال ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي.

وقال كيم كي غوان نائب وزير الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، "إذا ما حاولت الولايات المتحدة التضييق علينا وإرغامنا على التخلي عن السلاح النووي من جانب واحد، فلن نبقى مهتمين بحوار من هذا النوع".