سهيل الحسن.. نمر روسيا في سورية؟

سهيل الحسن، أو "سهيل النمر" كما يلقبه مؤيدو النظام السوري هو قائد قوات النمر الخاصة، التي تتشكل من حوالي ثمانية آلاف مقاتل ويقال إنهم ينتمون للطائفة العلوية.

لمع نجم الحسن بعد تحقيقه انتصارات مهمة على فصائل المعارضة. ينتهج سياسة الأرض المحروقة، وقواته مسؤولة عن تدمير العديد من الأحياء السكنية وتهجير قاطنيها.

ظهر في الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد في قاعدة حميميم قبل أشهر، بحضور كبار قادة الجيش الروسي، وجلس الحسن في المقعد المقابل لبوتين على الطاولة، بينما غاب عن الاجتماع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوريين.

بعد الاجتماع خرجت روايات تتحدث عنه باعتباره خليفة محتمل للأسد، وأن بوتين يعمل شخصيا على تهيئته للعب دور ما في المرحلة المقبلة.

فمن هو سهيل الحسن؟ وما الدور المتوقع أن يلعبه في مستقبل سورية؟

هذه التفاصيل في تقرير قناة "الحرة":