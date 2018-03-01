في السودان.. فني كهرباء يجري عملية جراحية

التنامي اللافت لظاهرة الأطباء المزيفين في السودان خاصة الأجانب، أصبح أمرا مزعجا يغض مضجع السلطات لتداعياته الخطيرة على الأمن الصحي في البلاد.

فخلال السنوات الخمس الماضية فقط، تم ضبط 300 طبيب مزيف على الأقل، حسبما أفاد به مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة محمد فوراوي.

وأشار فوراوي إلى إغلاق مستشفيين أجنبيين في الخرطوم بصفة دائمة وشطبهما من سجلات الصحة بسبب استقدامهما كوادر أجنبية غير مسجلة، واُخرى بشهادات مزورة تم استبعادها من البلاد.

ومن أشهر الحوادث ضبط شخص أجنبي في مستشفى (تونقرين) الصيني بالخرطوم ينتحل صفة اختصاصي جراحة وعظام بعد أن أجرى أكثر من 40 عملية جراحية، وبعد التحقيق ثبت أن المنتحل لا علاقة له بمهنة الطب وأنه فني كهرباء.

وقد تسببت تلك الممارسات في عاهات دائمة كشلل أحد المرضى، حسب بعض التقارير.

​غادة مريضة خضعت لعملية جراحية أعربت عن صدمتها بعد سماع هذه الأنباء، وقالت لموقع "الحرة" إن ما يحدث "شيء مرعب" سيضع حدا لسمعة وكفاءة الأطباء، خاصة الأجانب في السودان.

وأضافت "لقد خضعت لعملية جراحية على يد طبيب أجنبي وبعد اليوم لن أثق فيهم (الأطباء) أبدا، وأعتقد أن هذا رأي شريحة واسعة من الغلابة في السودان".

الأمين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني دعا إلى إجراءات أشد صرامة بحق "المتلاعبين والمستثمرين في أرواح الناس". وقال إن ما يجري يستوجب وقفة حقيقية من كل الجهات المعنية في السودان.

حادثة أخرى يشير إليها مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة في السودان محمد فوراوي وهي ضبط "أجنبي ينتحل صفة اختصاصي موجات صوتية بينما يمارس مهنة التمريض في نفس الوقت".

مضيفا إن هذا الشخص كان يقوم بـ "تخدير المرضى دون استخراج ملفات رسمية، ولم يقم بالتبليغ عن الوفيات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".

مغردون عل توتير يرون أن ضبط هذا الكم الكبير من الأطباء والحالات المخالفة يثير تساؤلات عدة عن دور الحكومة والكيفية التي يتم بها اختيار الأطباء الأجانب قبل تعيينهم في السودان.

أميرة الشيخ قالت في تغريدة على تويتر إن ما يحدث مثير للشفقة:

320 طبيب مزيف فى ولاية الخرطوم يزاولون مهنة الطب ..حسب مااوردت صحف النظام الصادرة صباح اليوم السبت 10/فبراير

مشكلتنا مشكلة #السودان_خيارات_التغيير — Amira Elsheikh (@AmiraSabahat) February 10, 2018

شهد عاطف، وهي طبيبة سودانية تصف ما يحدث بأنه "جرس إنذار" وتشدد على أهمية تكثيف عمليات الفحص والتدقيق وتقول إن حياة البشر ليست "سلعة تباع وتشترى".

كما دعت عبر موقع "الحرة" إلى "تشكيل نيابة ومحاكم خاصة بقضايا الصحة" قادرة على البت بعقوبات رادعة وعاجلة" بحق منتحلي صفة الطبيب حتى يكونوا عبرة للآخرين.

وفي محاولة للحد من الظاهرة تتعالي الأصوات المطالبة بتكوين آليه مشتركة بين الشرطة والأمن ووزارة الصحة مهمتها القيام بمراقبة لصيقة للأطباء الأجانب في السودان.

ويعاني القطاع الصحي في السودان من تدن كبير في الخدمات وتأتي قضية الأطباء المزيفين هذه لتزيد وتعمق من جراحات المواطن رغم حديث الحكومة عن مساع حثيثة لتحسين الخدمات.