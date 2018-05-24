محامي السودانية نورا يستأنف حكما بإعدامها

قال محامي امرأة سودانية حكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها إنه استأنف الخميس الحكم الذي صدر من محكمة ابتدائية.

وقال المحامي الفاتح حسين عضو هيئة الدفاع: "اليوم سلمنا مذكرة لمحكمة الاستئناف ضد حكم المحكمة". وتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في غضون شهر.

وحكمت المحكمة على نورا حسين (19 عاما) بالإعدام إثر ادانتها بـ"القتل العمد" لزوجها الذي قالت إن والدها أجبرها على الاقتران به عندما كانت في سن الـ16.

وقالت منظمة العفو الدولية: "عندما رفضت نورا المعاشرة الزوجية، استعان زوجها باثنين من أشقائه وابن عمه لمساعدته على اغتصابها".

وأضافت أنه "عندما حاول اغتصابها مرة ثانية بمفرده، طعنته بسكين حتى الموت".

تعرف على قصة نورا:

اغتصبها فقتلته.. من المجرم؟

وواجه قرار المحكمة انتقادات وإدانات دولية من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية، وأطلق ناشطون حملة للتضامن مع نورا على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ "العدالة لنورا" واستبدلوا صور صفحاتهم الشخصية برسم باللون الأبيض لإظهار تضامنهم.

