قلق أميركي من استمرار اعتقال واحتجاز المئات في السودان

أعربت السفارة الأميركية في الخرطوم عن قلقها الشديد إزاء استمرار عمليات اعتقال واحتجاز مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين في السودان.

وقالت السفارة في بيان إن الكثير من هؤلاء المواطنين محتجزون في ظروف غير إنسانية ومهينة ومن دون تواصلهم مع محامين أو أسرهم.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة تؤمن بحق كل سوداني في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي من دون توجيه اتهامات إليه.

U.S. Embassy in Sudan is deeply concerned by the continued arrests and detentions of hundreds of political leaders, activists and ordinary citizens, many of whom are being held in inhumane and degrading conditions, and without access to lawyers or family. https://t.co/ijgysRl04B pic.twitter.com/SCHbD92fse — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) February 15, 2018

وأكدت السفارة أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالعمل مع السودان من أجل إحراز تقدم في عدد من القضايا بما فيها حماية حقوق الإنسان والحريات لجميع السودانيين دعما لسودان سلمي وديموقراطي.

تجدر الإشارة إلى أن السودان يعاني منذ انفصال الجنوب في 2011 من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى توترات ومظاهرات تصدت لها السلطات بالقوة.

المصدر: السفارة الأميركية في الخرطوم