السودان.. السلطات تمنع صحفا من الصدور

أكد رؤساء تحرير ستة صحف سودانية أن السلطات صادرت نسخها المطبوعة الأحد، مرجعة السبب لانتقادها زيادة أسعار الخبز.

والصحف المعنية هي "التيار" و"المستقلة" و"القرار" و"الصيحة" و"الميدان" و"أخبار الوطن". والصحف الأربع الأولى مستقلة وتوجه انتقادات إلى الحكومة من حين لآخر، فيما تعد "الميدان" و"أخبار الوطن" من صحف احزاب المعارضة.

وقالت رئيسة تحرير أخبار الوطن هنادي الصديق "لم يقدموا أسبابا لمصادرة نسخ صحيفتنا لكني أعتقد أنه بسبب تغطيتنا الشفافة لزيادة أسعار المواد الغذائية".

وتزامنت مصادرة الصحف مع دعوة أحزاب معارضة إلى التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، فيما أعلن حزب المؤتمر المعارض في بيان أن السلطات اعتقلت اثنين من قيادييه.

ورفعت المخابز الأسعار في الأيام الماضية أسعار الخبز إثر زيادة كبيرة في أسعار طحين القمح بعد أن أوقفت الحكومة استيرادها للقمح، وتركت ذلك للقطاع الخاص.

المصدر: وكالات