ارتفاع أسعار المحروقات في السودان

ارتفعت السبت أسعار المحروقات بالسوق السوداء في عدة مدن سودانية بسبب نقص في الديزل والبنزين، ما أجبر المواطنين على الانتظار في صفوف لساعات خارج محطات الوقود.

وارتفع سعر البنزين بالسوق السوداء بمعدل خمسة أضعاف ليصل إلى 150 جنيها سودانيا مقارنة بـ27 جنيها، السعر الرسمي في محطات الوقود بالعاصمة الخرطوم.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن غالبية المحطات تتسلم حصصا من البنزين والديزل أقل من المعدلات السابقة.

وقال مزارعون إنهم غير قادرين على نقل إنتاجهم إلى الأسواق في وقت تقف عشرات الشاحنات على جانبي الطرق في الخرطوم.

وأكد مسؤولون حكوميون أن الأزمة في طريقها للحل، وردوا نقص الإمدادات إلى تأخر في صيانة مصفاة النفط الرئيسية في البلاد الواقعة شمال الخرطوم.

ويأتي نقص الوقود في وقت يعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم. وخرجت تظاهرات مناهضة للحكومة في كانون الثاني/يناير الماضي في الخرطوم ومدن أخرى.

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