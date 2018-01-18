الرئيس السوداني يوجه بحل الخلافات مع مصر

وجه الرئيس السوداني عمر حسن البشير سفير بلاده في القاهرة بحل الخلافات العالقة مع مصر، وأبدى ثقته في الدبلوماسية السودانية لتأسيس علاقات مع جميع دول الجوار تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده البشير مع السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم الذي استدعي قبل أسبوعين للتشاور.

وقال عبد الحليم إن اجتماعه مع البشير تناول "العلاقات السودانية المصرية الراهنة والأوضاع في الإقليم والمنطقة".

ولم يكشف في أعقاب الاجتماع عن أسباب استدعاء السفير السوداني ولا حتى موعد عودته لمباشرة مهامه في القاهرة.

لكن عملية الاستدعاء تزامنت مع اتهام السودان لمصر بتهديد أمنه القومي عبر إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدوده مع ارتريا. ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاحقا تدخل بلاده في شؤون جيرانها وقال إن "مصر لا تحارب أشقاءها".

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وتشهد علاقات البلدين توترا بسبب النزاع على مثلث حلايب الحدودي وخلافات حول سد النهضة الأثيوبي.

المصدر: وكالات