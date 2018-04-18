دراسة: واحد من كل أربعة مصريين يعاني اضطرابات نفسية

أوضحت دراسة نشرتها الأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان في مصر الأربعاء أن 25 في المئة من المصريين يعانون اضطرابات نفسية.

وأضافت الدراسة التي أجريت على 22 ألف أسرة مصرية في الريف والحضر أن الاضطرابات الأكثر انتشارا هي اضطرابات المزاج (الاكتئاب تحديدا) بنسبة 43.7 في المئة.

ويرى أستاذ الطب النفسي عادل مدني أن نسبة الـ25 في المئة ليست مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، إذ إنها نسبة الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض اضطرابات نفسية ولم يتم تشخيصهم نهائيا بعد.

ويضيف مدني لـ"موقع الحرة" أن هذه النسبة تعبر فقط عن الأشخاص الذين يجب أن يزوروا الطبيب لمرة واحدة على الأقل.

وجاءت اضطرابات تعاطي المخدرات ثانيا في مصر بنسبة 30.1 في المئة.

وحسب الدراسة التي شارك في إعدادها 250 باحثا، بلغت نسبة الذين يتلقون علاجا لاضطرابات نفسية 0.4 في المئة.

وتنتشر الاضطرابات النفسية في الريف أكثر من الحضر، حسب الدراسة.

ويعزو مدني ارتفاع النسبة في الريف مؤخرا إلى وجود قنوات اتصال بين الريف والحضر، بالإضافة إلى تطور وسائل الإعلام الاجتماعي، وهو ما قد يصيب بعض سكان الريف بالإحباط نتيجة لمقارنة مستويات المعيشة.

وتبلغ نسبة العاملين في مجال الصحة النفسية 7.3 لكل 100 ألف مواطن مصري، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر عام 2014.

ويعاني أكثر من 300 مليون شخص حول العالم من الاكتئاب، بينما يعاني أكثر من 260 مليونا من اضطرابات التوتر، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في 2017.