بينهم قياديان.. مقتل 20 من طالبان بغارة جوية

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن طائرة بدون طيار يشتبه في أنها أميركية شنت غارة في منطقة بشرق أفغانستان الأربعاء أسفرت عن مصرع 20 عنصرا في حركة طالبان الباكستانية، من بينهم قياديان اثنان على الأقل.

وقالت الوكالة إن الغارة استهدفت معسكرا تدريبيا في منطقة معزولة في إقليم كونار.

وأوضحت أن المسلحين الذين قضوا كانوا يعدون لشن هجمات انتحارية في باكستان.

وقالت إن من بين القتلى مدربا على الهجمات الانتحارية.

وأكدت مصادر في طالبان باكستان لرويترز أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 12 من أعضائها، لكنها قالت إن فضل الله خراساني زعيم الحركة الذي كان يزور معسكر التدريب وقت الهجوم لا يزال حيا.

ولم يؤكد متحدث باسم مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف الناتو والقوات الأميركية في العاصمة الأفغانية كابول صحة هذا التقرير.