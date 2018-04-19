تقرير: علامات غريبة قد تعني أمراضا خطيرة

قد يكون لبعض الأمراض والحالات الطبية علامات غير معتادة تظهر على جسم المريض أو في تصرفاته.

موقع "أم إس إن" التابع لشركة "مايكروسوفت" نشر تقريرا يضم مجموعة من هذه العلامات التي قد تعني في حال وجودها لديك أن موعد زيارة الطبيب اقترب! هذه أبرزها:

بقع من الدماء

إذا عثرت على بقع دموية في بياض العين فإن ذلك قد يكون بسبب ما يسمى "نزيف تحت الملتحمة" والذي تقول جمعية أمراض القلب الأميركية إنه عرض شائع بين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري.

إصبع متضخم

تورم إبهام القدم من دون تعرضه لاصطدام قد يكون عرضا مبكرا للإصابة بمرض النقرس، حسب ما تقول مؤسسة أمراض الروماتيزم الأميركية.

الثلج

يقول الطبيب تود سونتاغ عضو جمعية أطباء ولاية أورلاندو إنه يتلقى استفسارات من مرضى حول رغبتهم الشديدة في تناول الثلج وهو ما يعد علامة على الإصابة بفقر الدم.

تراجع طول قامتك

إذا لاحظت قصرا في قامتك، فهذا قد يكون عرضا لهشاشة العظام حسب المؤسسة الوطنية الأميركية لهشاشة العظام. ويحدث ذلك عبر انضغاط فقرات العمود الفقري.

أذن واحدة

عندما يلاحظ المرء أصوات طنين في إحدى أذنيه أو أن الصوت منكتم في هذه الأذن، فقد يكون ذلك من أعراض ورم العصب السمعي.

الحاجبين

إذا لاحظت أن حاجبيك أصبحا أرفع، فربما عليك إخبار طبيبك، إذ يرى سونتاغ أن ذلك قد يكون من علامات الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

أظافر القدمين

عدم نمو أظافر القدمين أو شعر الساقين قد يستدعي فحوصات طبية للتأكد من عدم الإصابة بمرض الشريان المحيطي.