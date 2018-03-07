عاصفة جديدة تتسبب بإلغاء ألفي رحلة جوية

تسببت الأربعاء عاصفة ثلجية هي الثانية التي تضرب شمال شرق الولايات المتحدة في أقل من أسبوع بإلغاء أكثر من ألفي رحلة جوية وسط توقع تساقط كثيف للثلوج.

وألغيت نحو 530 رحلة من وإلى مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، أي نحو 42 في المئة من إجمالي الرحلات، إلى جانب 650 رحلة من مطار نيوارك في نيوجيرسي وقرابة 600 رحلة من مطار لاغوارديا الذي يشغل بشكل خاص رحلات داخلية، بحسب موقع متابعة الرحلات "فلايت أوير".

While JFK Airport flight activity is continuing with planes arriving and departing, the airport is currently reporting 529 cancellations. With approximately 60 percent of flights cancelled between now and midnight, travelers are urged to call their carriers. — Kennedy Airport (@JFKairport) March 7, 2018

وأعلنت الوكالة التي تشرف على المطارات الثلاثة في نيويورك، والتي واجهت انتقادات شديدة بسبب الفوضى التي تلت عاصفة ثلجية قوية في مطلع كانون الثاني/يناير، أن كل مطار قام بتخزين أغطية وأسرة نقالة وحليب للأطفال.

وكذلك تأثر مطارا بوسطن وفيلادلفيا بسبب العاصفة، مع تأجيل نحو 20 في المئة من الرحلات.

وعدلت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية توقعاتها بالنسبة لنيويورك ظهر الأربعاء متوقعة زيادة في كثافة الثلوج تتراوح بين 20 و33 سنتيمترا، وما يصل إلى 50 سنتيمترا في الضواحي بولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيكتيكت.

وكانت العاصفة الأخيرة التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة الجمعة الماضي أوقعت خمسة قتلى على الأقل وخصوصا بسبب سقوط أشجار ناجم عن رياح عاتية ترافقت مع هطول أمطار غزيرة.