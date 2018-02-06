الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع كبير

أغلقت سوق الأسهم الأميركية جلستها الثلاثاء على ارتفاع كبير عوضت فيه نحو نصف خسائرها التي منيت بها خلال جلستي الجمعة و الإثنين الماضيين.

فبعد يوم من التداول المتذبذب، صعد مؤشر داوجونز الصناعي 567 نقطة أي ما يعادل 2.3 في المئة. بينما استعاد مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقاً 46 نقطة أي أكثر من 1.7 في المئة من قيمته.

أما مؤشر ناسداك فقد ارتفع بنسبة 2,1 في المئة.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، قد أعرب عن ثقته بأداء الاقتصاد الأميركي في وقت سابق الثلاثاء، وذلك على الرغم من الأداء المتذبذب للسوق.

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المصدر: وكالات

