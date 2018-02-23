بالمزاد العلني.. طلب وظيفة قدمه ستيف جوبز قبل 45 عاما

أعلنت دار مزادات أميركية، أنها ستعرض الشهر المقبل طلب وظيفة قدمه ستيف جوبز قبل أكثر من 40 عاما يظهر طموحات مؤسس شركة آبل للعمل في محال التكنولوجيا وتصميم البرمجيات.

وأوضحت دار مزادات آر.آر في بوسطن الخميس، أن القيمة الأولية للطلب تقدر بنحو 50 ألف دولار وهو مكون من ورقة واحدة تعود إلى عام 1973 وتحتوي أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم.

وقد كتب في خانة الاسم "ستيف جوبز"، وفي خانة العنوان كتب "كلية ريد" وهي كلية في أوريجون درس فيها جوبز لفترة قصيرة.

وكتب جوبز في خانة القدرات الخاصة "مهندس تقني أو مصمم برمجيات". وفي خانة المرجع عند السؤال، كتب اسم شركة "هيوليت-باكارد" الرائدة في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا.



ولم يحدد جوبز في طلبه الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها.

وأسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك بعد ذلك بثلاث سنوات شركة آبل، لكنه توفي بسبب مرض السرطان في عام 2011 عن عمر 56 عاما.

وسيعرض طلب الوظيفة في مزاد خلال أسبوع من الثامن حتى 15 من آذار/مارس.

وستعرض دار المزاد مقتنيات أخرى لجوبز وهي كتاب إرشادات لاستخدام نظام تشغيل (ماك أو.إس إكس) وقعه جوبز في 2001 وتقدر قيمته بنحو 25 ألف دولار.

وقصاصة من جريدة تعود لعام 2008 تقدر قيمتها بنحو 15 ألف دولار فيها صورة لجوبز وعنوان يقول "آيفون جديد وأسرع سيباع بمبلغ 199 دولارا".