أسرة أميركية بين ضحايا تحطم طائرة في كوستاريكا

لقيت أسرة أميركية مكونة من خمسة أفراد مصرعها إثر تحطم طائرة بعد دقائق من إقلاعها في كوستاريكا.

وأسفر الحادث الأحد عن مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 12 شخصا من بينهم 10 أميركيين.

وكانت أسرة شتاينبرغ المؤلفة من الزوجين بروس وإيرين وأبنائهم وليام وزاكاري وماثيو، من بين ضحايا الحادث.

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وقالت تمارا شتاينبرغ شقيقة بروس، على فيسبوك "نحن في صدمة تامة".

وتحطمت الطائرة في منطقة إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا والتي تجذب السائحين من أميركا الشمالية وأوروبا.