خريطة أميركية.. داعش خسر 98 في المئة من المناطق التي كان يحتلها

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية خريطة جديدة توضح خسائر تنظيم داعش في الفترة الماضية، والتي كان أبرزها فقدانه لحوالي 50 في المئة من المناطق الخاضعة لسيطرته منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.​

وقال المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت مكغرك إنه تم استعادة حوالي 98 في المئة من المناطق التي كان التنظيم يحتلها في السنوات الأخيرة، وهو ما يعني أن حوالي 7.7 ملايين شخص لم يعودوا يعيشون تحت سيطرة التنظيم، من بينهم خمسة ملايين شخص تم تحريرهم في العام الماضي.

وأشار مكغرك إلى أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ ثلاث قرارات هامة فور وصوله سدة الحكم، كان أولها إصدار أمر تنفيذي لجعل هزيمة داعش أولوية لإدارته، وإرساء الظروف المهيئة لتسوية سياسية في سورية عبر خفض حدة الصراع، وتحميل بشار الأسد المسؤولية لاستخدامه الأسلحة الكيمائية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن "الانتصار النهائي" على داعش في كانون الأول/ ديسمبر بعد أن طردت القوات العراقية آخر فلول التنظيم بعد ثلاثة أعوام من سيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية، وذلك عبر حملة عسكرية تلقت فيها بغداد دعما لوجستيا من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.