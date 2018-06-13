إسبانيا تقيل مدربها قبل يوم من المونديال

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الأربعاء إقالة جولن لوبيتيغي من تدريب المنتخب، في خطوة تأتي غداة الاعلان أنه سيتولى تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، وعشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

وقال روبياليس من كراسنودار قبل يومين من المباراة الأولى لإسبانيا ضد جارتها البرتغال، "وجدنا أنفسنا مضطرين للتخلي عن المدرب"، مضيفا "المنتخب الوطني ينتمي لجميع الإسبان ... هذا قرار كان علينا اتخاذه".

وأضاف روبياليس أن كشف اسم البديل سيتم قريبا مع الأخذ في الاعتبار التأثير "بأقل قدر ممكن" على الجهاز الفني الحالي.