ثلاثية ميسي تقود برشلونة للقبه الـ25 في الدوري الإسباني

أحرز برشلونة الأحد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الـ25 في تاريخه عقب فوزه 4-2 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بفضل ثلاثية من هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان برشلونة بحاجة للتعادل ليقتنص اللقب ويحقق الثنائية المحلية للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه بكأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي.

وتقدم الفريق الكاتالوني بهدفي البرازيلي فيليب كوتينيو وهداف الفريق ميسي في الشوط الأول.

وقلص الإسباني لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو الفارق قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول وعادل لاعب الوسط التركي إيمري تشولاك النتيجة في الدقيقة 64.

واقترب ديبورتيفو المتعثر من اقتناص الفوز لكن قائد الأرجنتين ميسي كان له رأي آخر حيث أعاد فريقه للمقدمة بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 82 قبل أن يكمل الثلاثية ويحرز هدفه الـ32 في الدوري هذا الموسم.

ورفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي الذي لم يخسر بالمسابقة هذا الموسم رصيده إلى 86 نقطة من 34 مباراة متقدما بفارق 11 نقطة على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.