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علوم و تكنولوجيا

بالفيديو.. سبيس إكس تطلق أكبر أقمارها

صاروخ فالكون 9 حمل قمر الاتصالات هسباسات

أطلقت شركة "سبيس إكس" في الدقائق الأولى من صباح الثلاثاء صاروخا من طراز "فالكون 9" يحمل أكبر قمر صناعي تطلقه الشركة، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وقال مؤسس ومالك الشركة إيلون ماسك عبر تويتر إن قمر الاتصالات الإسباني "هسباسات" الذي يزن ستة أطنان وبحجم يقارب حافلة، هو الأكبر الذي تطلقه "سبيس أكس".

وتستخدم "سبيس أكس" عادة صواريخ "فالكون 9" التي تستعيدها بعد إطلاق الأقمار الصناعية لاستخدامها مجددا.

ولكن مع إطلاق "هسباسات" لم تتم استعادة "فالكون 9" بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب ما قالت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

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