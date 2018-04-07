الليلة في هذا الفندق بـ 800 ألف دولار!

800 ألف دولار سيكون ثمن قضاء ليلة واحدة في فندق بالفضاء الخارجي تنوي شركة أوريون سبان افتتاحه عام 2021، وقالت الشركة إنه سيكون "أول فندق فاخر" في الفضاء.

صورة للفندق نشرتها الشركة على حسابها في تويتر:

Space tourism: Houston startup @OrionSpan announces hotel for the final frontier. Via Houston Chronicle https://t.co/W4z3Q49I5p pic.twitter.com/dNG5iWV0Vh — Crain's Houston (@CrainsHouston) April 6, 2018

الفندق الذي أطلقت عليه الشركة اسم أورورا ستيشن (Aurora Station) يجري العمل على تطويره من قبل شركة تكنولوجيا الفضاء الناشئة. عدد النزلاء سيكون ستة أشخاص، من بينهم اثنان هما الطاقم.

مقطع فيديو:

ومن المقرر افتتاح هذا الفندق الفضائي في 2021 على أن يستقبل أول ضيوفه في عام 2022.

النزلاء ستتاح لهم فرصة التمتع بتجربة رواد الفضاء، خلال الرحلة التي ستبلغ مدتها 12 يوما في الفضاء الخارجي.

لكن هذا الفندق ستكون خدماته متوافرة فقط لأصحاب الملايين، فالتكلفة الكلية لإقامة الشخص الواحد، حسب بيان للشركة، ستبدأ من 9.5 ملايين دولار، مع عربون قيمته 80 ألف دولار. وقد خصصت الشركة بالفعل صفحة لاستقبال الدفعات المقدمة للراغبين في الاستمتاع بهذه الخدمة الفندقية بعد انطلاقها.

ورغم أن تكلفة الليلة الواحدة ستكون حوالي 800 ألف دولار، إلا أن الشركة تعتبر أنها تقدم أرخص الأسعار، وأنها تضيف ميزة أخرى هي تقليل مدة فترة تدريب المسافرين قبل انطلاقهم للفضاء إلى ثلاثة أشهر فقط.

سيتمتع النزلاء بسفر عبر الفضاء تنعدم فيه الجاذبية، وسيكون بمقدورهم النظر إلى الشفق في القطبين الشمالي والجنوبي من خلال العديد من النوافذ الذي ستكون متاحة في الفندق، والتمتع برؤية المناظر الخلابة للأرض، والتحليق فوق مدنهم.

وسيشاركون أيضا في زراعة محاصيل، يمكنهم أخذها معهم كهدايا بعد العودة للأرض.

لن يكونوا وحدهم في الفضاء إذ ستتوفر لهم خدمة إنترنت عالية السرعة ستمكنهم من مشاركة تلك اللحظات الفريدة على الهواء مباشرة مع أحبائهم وأصدقائهم.

سيدور الفندق حول الأرض كل 90 دقيقة، ما يعني أن النزلاء سيشاهدون 16 شروقا وغروبا للشمس كل 24 ساعة.

جاء الإعلان عن هذا الفندق في قمة الفضاء التي انعقدت مؤخرا في سان خوسيه بكاليفورنيا. وأوريون سبان ومقرها هوستن بولاية تكساس، ووادي السليكون في كاليفورنيا، تسعى من ضمن أهدافها إلى بناء مستعمرات بشرية في الفضاء.



