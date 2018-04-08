'أساليب بدائية' لاصطياد النفايات الفضائية

أطلق باحثون في إنكلترا هذا الأسبوع قمرا صناعيا أوروبيا في إطار تجربة طرق للتصدي للكميات المتزايدة من النفايات في الفضاء، وسيستخدم القمر تكنولوجيا تشبه أساليب الصيد البدائية تعتمد على الرماح والشباك.

وقال ألاستير وايمان المهندس لدى شركة "إيرباص سبيس" لوكالة "رويترز": "هذه حقا تكنولوجيا رائعة وبسيطة، لكن ما حدث هو أننا طورناها كي تصلح للاستخدام في الفضاء وروعة هذا النظام تكمن في بساطته".

ويحمل القمر الصناعي "ريموف ديبيري" عددا من الأجهزة المختلفة المصممة للمساعدة في إزالة كميات هائلة من الحطام الذي يدور حول الأرض. وجرى ربط القمر بمحطة الفضاء الدولية ومن المتوقع أن تبدأ التجارب في الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح وايمان أن "كل ما يتعين علينا فعله هو الابتعاد عن الهدف وإطلاق رماحنا نحوه وبعد ذلك إذا غرزت فإننا نكون قد التقطنا قطعة من الحطام الفضائي".

ويقدر العلماء أن هناك ما يصل إلى سبعة آلاف طن من النفايات الفضائية تدور حول الأرض بسرعة 27 ألف كيلومتر في الساعة ويمكن لهذه النفايات أن تدمر الأقمار الصناعية أو السفن الفضائية.