كوريا الجنوبية تكافح "إدمان العمل"

أصدرت حكومة سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية، قرارا تهدف من خلاله إلى مكافحة ثقافة إدمان العمل وتقليل مجموع الساعات التي يقضيها الموظفون في عملهم.

وستعمل الحكومة على إغلاق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل في تمام الثامنة مساء من كل يوم جمعة، لإجبار الموظفين على وقف العمل والمغادرة إلى المنزل وذلك ابتداء من الجمعة 30 آذار/مارس.

سيتم تطبيق القرار بما يقلص ساعات العمل تدريجيا، إذ سيغادر الموظفون عملهم في السابعة والنصف في يومي الجمعة الثاني والرابع من نيسان/إبريل، وبحلول أيار/مايو سيغادر الموظفون عملهم في تمام السابعة مساء، كل جمعة.

وقد مرر البرلمان الكوري الجنوبي الشهر الماضي قانونا يقلص ساعات العمل إلى 68 ساعة أسبوعيا كحد أقصى. وذلك ضمن خطة الرئيس مون جاي إن لإصلاح ثقافة العمل في بلاده، حيث العمل لساعات إضافية أمر شائع.

ووعد مون بإعطاء الموظفين وقتا أطول للإجازات، من منطلق إيمانه بفائدة ذلك لمواطنيه واقتصاد بلاده. وقال في وقت سابق "سينعكس أخذ قدر كاف من الإجازات، على كوريا بزيادة 20 تريليون ون (18 بليون دولار)، وسيعزز المنافسة الوطنية".

وبحسب صحيفة "كوريا تايمز" فقد قال الرئيس أيضا "سأرفع عدد العطل السنوية إلى 20، وسأطور نظام العمل لأمكن الشعب من الاستمتاع بأسبوعين من العطلة الصيفية على الأقل".