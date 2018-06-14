هجوم بمسجد في جنوب إفريقيا

قالت الشرطة في جنوب إفريقيا إن رجلا يحمل سكينا أقدم على طعن شخصين حتى الموت، وأصاب آخرين بجروح في مسجد، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.

ولم تصدر عن المحققين أي معلومات عن الدافع المحتمل وراء الهجوم الذي وقع في مالمسبوري في وقت مبكر الخميس.

وأعرب المجلس القضائي الإسلامي في جنوب إفريقيا عن صدمته للهجوم، وطالب الناس بعدم التسرع إلى استنتاجات "حتى يتضح الأمر".

وفي العاشر من أيار/مايو، قتل مسلحون شخصا وأصابوا اثنين آخرين في هجوم مماثل على مسجد في بلدة فيرولام الواقعة شرقي البلاد، بالقرب من ديربان. ولم تعتقل السلطات أي مشتبه فيهم لحد الآن.